la vicenda è accaduta ad augusta

Denunciato un 42enne di Augusta che era in giro nonostante la sua positività

Sono stati i carabinieri a scoprirlo a passeggio

La segnalazione è stata di una persona che conosceva la sua condizione

L’uomo rischia una condanna fino a 18 mesi di carcere

E’ stato denunciato un uomo di 42 anni, di Augusta, che, sebbene positivo al Covid19 se ne andava in giro a Brucoli, frazione marinara di Augusta, con il rischio di contagiare altre persone.

A spasso con il Covid19

Il provvedimento è stato emesso dai carabinieri al termine degli accertamenti sul conto del 42enne, il quale, secondo le informazioni del comando provinciale di Siracusa, era risultato positivo al tampone il 23 agosto scorso e per questo ragione l’Asp aveva disposto il suo isolamento.

La segnalazione

A mettere i carabinieri in condizione di scoprire il 42enne è stato un residente che essendo a conoscenza della malattia dell’uomo ha telefonato al numero unico delle emergenze, il 112, segnalando la situazione ai

carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile di Augusta che hanno immediatamente rintracciato quell’uomo

sorprendendolo in giro per le vie della località balneare.

“Non ha risposto”

Il 42enne di Augusta non ha potuto giustificare la sua condotta e pertanto è stato denunciato all’autorità giudiziaria ed a seguito del procedimento giudiziario che ne scaturirà rischia l’arresto fino a 18 mesi ed un’ammenda fino a 5000 euro.

Comportamenti irresponsabili

“L’impennata di contagi che stiamo registrando – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa – nella nostra provincia ed in generale in Sicilia, unica regione, attualmente, in zona gialla, dipende senza dubbio anche dalla irresponsabile condotta di chi si sottrae al rispetto delle norme anticontagio, da quelle più elementari fino a quelle inerenti a situazioni di positività conclamata, come quella appena descritta. Ben vengano, quindi, le segnalazioni alle forze dell’ordine delle condotte sconsiderate, perché il virus non perde occasione per proliferare”