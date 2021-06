al guzzardi di vittoria

Drammatico incidente nel Ragusano

Una giovane travolta da un’auto

Era scesa da un marciapiede per sfuggire ai cani randagi

Si trova ricoverata all’ospedale Guzzardi di Vittoria, nel Ragusano, una giovane di 15 anni, che, nella notte tra sabato e domenica scorsa, è stata investita da un’auto mentre passeggiava insieme ad alcuni amici sul litorale di Scoglitti.

Il branco di randagi

Il gruppo di ragazzi era stato avvicinato da un branco di cani randagi: la 15enne, per pura, è scesa repentinamente dal marciapiede proprio mentre sopravveniva un’auto che l’ha investita trascinandola per qualche metro. L’autista non si è fermato e si allontanato quasi subito imboccando una strada controsenso.

Gravi lesioni

La ragazza ha riportato varie ferite e lesioni gravi, ma non corre pericolo di vita. La Polizia sta ricercando l’auto del fuggitivo. I presenti hanno dato alcune indicazioni circa l’utilitaria che ha investito la ragazza, ma non il numero di targa.

Incidente nel Palermitano

Restano gravi le condizioni del ragazzo di 17 anni che ieri si è tuffato dalla terrazza sul mare del Charleston a Mondello in un punto in cui, soprattutto nel pomeriggio, la profondità del mare non supera i due metri.

In Rianimazione

Il ragazzo, soccorso prima dalla polizia e poi dal 118, è stato portato a Villa Sofia e sottoposto a un delicato intervento di neurochirurgia per una frattura cervicale prima del ricovero in Rianimazione. I medici hanno indotto il coma farmacologico in attesa di vedere come il suo corpo reagirà all’operazione: la prognosi resta riservata.

Un tragico tuffo

Secondo una prima ricostruzione il diciassettenne, residente a Romagnolo, aveva raggiunto Mondello con un amico per fare un bagno e due tuffi. A un certo punto, mentre si trovava in acqua, avrebbe deciso di raggiungere la zona solarium usando la vecchia scala in metallo, avrebbe scavalcato la ringhiera e poi si sarebbe tuffato sbattendo la testa e provocandosi una frattura alla colonna vertebrale.