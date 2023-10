Forti odori nauseabondi in strada lungo la via Achille Grandi a Ragusa. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute allertate dalle segnalazioni in sala operativa alla ricerca di criticità ed eventuali perdite di gas.

Utilizzando gli strumenti campali in dotazione, che si sono presto allarmati rilevando concentrazioni di vapori infiammabili, i pompieri hanno provveduto con l’ausilio delle forze dell’ordine carabinieri, polizia, guardia di finanza, ad inibire al transito veicolare per evitare potenziali inneschi nella via.

Il personale vigili del fuoco ha effettuato le misurazioni nei diversi tombini rilevando concentrazioni anomale, in diversi punti, ed accertando successivamente che la stessa si riduceva consentendo di ipotizzare che l’idrocarburo venisse veicolato dalle acque verso il depuratore.

Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune di Ragusa e di Iblea Acque, per le verifiche di competenza.

Situazione sotto controllo













Allo stato la situazione è sotto controllo, saranno effettuate da chi di dovere le verifiche delle telecamere di sicurezza di tutta la zona dall’area della mensa aziendale a piazza Croce, per verificare se sia stato effettuato qualche sversamento improprio negli scarichi fognari.

Paura per una perdita di gas in una villetta di Carini

Mesi addietro, i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo intervennero in via Nettuno a Carini per una perdita di gas nei pressi di una villetta. I pompieri del fuoco del nucleo regionale Nbcr (nucleare biologico chimico radiologico) sono intervenuti per la fuoriuscita di Gpl da un serbatoio che si trova all’esterno dell’edificio.

È stato necessario far intervenire il persone specializzato per lo svuotamento controllato del serbatoio bruciando i residui di Gpl, per poi passare successivamente alla sua bonifica.

Il grave incendio nel Messinese

Grave incendio nel capannone di una fabbrica di barche sul fiume Rosmarino, nel Messinese. Una persona è rimasta ferita. L’incendio di è sviluppato attorno alle 16, in zona torrente Rosmarino tra Sant’Agata Militello e Torrenova, per cause ancora da accertare.

Al momento sono presenti sul luogo dell’incendio i vigili del fuoco che stanno cercando di domare le fiamme. Presenti anche le autorità che dovranno fare luce sulle cause del rogo.