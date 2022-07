il sì definitivo la prossima settimana

Con un emendamento al Decreto Infrastrutture approvato in extremis al Senato, il porto di Pozzallo (Rg) è stato inserito nella circoscrizione dell’Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, comprendente le rade di Augusta e Catania. Lo rende noto il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara che attacca il Governo regionale, per cui la prossima settimana ci sarà l’approvazione definitiva alla Camera.

Attacco alla Regione

“Nello scorso mese di novembre, nell’ambito di un altro decreto, avevo già provato ad inserire nel perimetro di competenza dell’Adsp Sicilia Orientale il porto di Pozzallo e soprattutto quello di Siracusa. Un tentativo bloccato dal diniego della Regione Siciliana. Una scelta miope ed anacronistica, quella di Palermo, che sin qui è costata in termini di occasioni ed investimenti di sviluppo”, commenta il vicepresidente della Commissione Trasporti, Paolo Ficara.

“Ora tocca a Siracusa”

Il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara, ritiene che il prossimo passo sarà di inserire il porto di Siracusa dentro l’Autorità portuale della Sicilia orientale.

“Questa volta si è riusciti con Pozzallo. Spero presto possa toccare anche a Siracusa, per dare a tutta la Sicilia Orientale quella dimensione portuale che mira alla crescita ed al confronto internazionale, con un passo ed una capacità diversi dal passato. Nel Mediterraneo – prosegue Ficara – i nostri porti non possono essere spettatori ma protagonisti a tutti i livelli: commerciale, passeggeri, cantieristica e logistica. Allargare la circoscrizione dell’AdSP significa dotare anche il porto di Siracusa di un’adeguata dotazione finanziaria che possa realmente spingere per un preciso modello di sviluppo strategico, al di là di localismi che oggi non trovano più nessuna giustificazione”