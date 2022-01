E’ accaduto nel ragusano, la donna non era vaccinata

Partorisce a casa dopo essere stata rispedita a casa dai sanitari e sapendo anche di aver contratto il covid19. Si era recata in ospedale a Ragusa ma dimessa poco dopo: per i medici del pronto soccorso non era ancora il momento di dare alla luce la bambina che portava in grembo. Ma poco dopo, appena rientrata a casa e dopo aver anche scoperto di essere positiva al coronavirus, ha partorito da sola. Ha raggiunto il bagno e lì è riuscita a far nascere la piccola Ambra. Una storia a lieto fine, almeno questa volta, considerato il recente tragico ultimo precedente che è capitato proprio in Sicilia.

Il racconto della donna

Secondo quanto avrebbe raccontato la donna a diverse testate giornalistiche, questa sarebbe la ricostruzione dei fatti di quanto le è capitato. La neo mamma di 34 anni è di Pozzallo ed ha vissuto momenti davvero difficili. Anzitutto per le sue naturali condizioni fisiche legate alla gravidanza e al fatto che oramai fosse all’ottavo mese e mezzo, quindi in periodo di possibile parto. Accusando dei dolori era andata all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa ma qui, secondo quanto ha detto la 34enne, è stata rimandata a casa.

La scoperta di essere positiva

Prima dell’ingresso al nosocomio, come da protocollo, è stata sottoposta al tampone e ha scoperto di essere positiva al covid19. Dopo la visita e il ritorno a casa, dove era ovviamente in isolamento forzato, la donna si è sentita nuovamente male. Non è riuscita a raggiungere il telefono per avvisare il marito o chiamare l’ambulanza, si è stesa in bagno e ha partorito la figlia. Ora mamma e figlia stanno bene ma lo spavento è stato davvero grande. Nel frattempo la stessa 34enne si è negativizzata.

Il terribile recente precedente

Episodio che fa tornare alla mente al recente precedente in Sicilia, questa volta dall’epilogo tragico. Una donna di 37 anni, alla 27esima settimana di gestazione e in preda ai dolori del travaglio, è partita da Mistretta per raggiungere l’ospedale più vicino, a Patti, ma in autostrada, all’altezza di Santo Stefano di Camastra, ha partorito. Il bimbo appena nato ha perso poco dopo la vita nonostante fosse stato soccorso dal personale di un’ambulanza. La donna è stata trasferita all’ospedale di Patti. Sull’accaduto, ricostruiscono gli organi di stampa, è stata aperta un’inchiesta.