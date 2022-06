92 stranieri sulla mare jonio, 344 sulla sea watch 3

E’ stato assegnato il porto di Pozzallo alla Mare Jonio, la nave ong con a bordo 92 migranti che sbarcheranno tra poco. Ieri, Mediterranea Saving Humas, aveva lanciato l’appello alle autorità italiane per avere l’autorizzazione a recarsi in una rada. ” Basta attese e sofferenze inutili per i soccorsi in mare” si legge in un post dell’organizzazione. Oltre alla Mare Jonio, è attesa a Pozzallo anche Sea Watch 3 con a bordo 344 migranti.