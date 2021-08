Sul posto i carabinieri che indagano sull’episodio

Tragedia oggi pomeriggio nel mare del ragusano, nella rinomata zona di Punta Secca. Un uomo è annegato ed ha perso la vita. Si sta cercando di identificarlo, anche se vi è una prima sommaria indicazione. Pare che la vittima fosse residente a Santa Croce di Camerina. Contattati familiari e amici per il riconoscimento della salma.

Le indagini affidate ai carabinieri

Il dramma si è consumato nello specchio di mare antistante al lido “Anticaglie”. Sul posto sono intervenuti oltre all’ambulanza anche i carabinieri ed il medico legale. Pare che al momento non ci siano dubbi sul fatto che si sia trattato di un incidente. L’uomo è autonomamente annegato, forse a causa di un malore. Non appena si completerà il riconoscimento cadaverico il magistrato sembra essere intenzionato a restituire la salma ai familiari.

I primi riscontri

Accanto agli asciugamani e agli effetti personali della vittima sono state trovate diverse bottiglie di birra. Si aspettano gli adempimenti degli atti burocratici di legge e nel frattempo è stato attivato il servizio cimiteriale del Comune di Santa Croce di Camerina per la custodia salma.

Ad agosto diverse le vittime del mare

In questa prima parte di agosto sono diversi io casi di annegamento nei mari siciliani. L’ultimo appena qualche giorno fa nel trapanese, a Pantelleria. Una donna di 76 anni ha perso la vita in località Bue Marino. L’anziana, originaria dell’isola, ma non residente a Pantelleria, stava facendo il bagno in mare, accompagnata dal figlio. Verso le 11, però, è stata trovata priva di sensi in acqua. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Ventiquattro ore prima un uomo aveva avuto un malore ed era morto in spiaggia a Campobello di Mazara e un altro anziano, invece, è spirato a Lido Valderice. Nel palermitano invece qualche giorno fa un uomo è morto in spiaggia ad Altavilla Milicia: il bagnante di 71 anni si trovava non distante dal lido della Capannina. Sono stati i gestori del lido a chiamare il 118. Una volta arrivati i sanitari hanno cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E rimanendo nel palermitano un 62enne è annegato a Isola delle Femmine. Nonostante il mare fosse agitato, l’uomo aveva deciso di fare un bagno ma quasi subito si è trovato in difficoltà tra le onde. Gli addetti al salvataggio sono intervenuti e lo hanno riportato a riva ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.

FOTO DI FRANCO ASSENZA