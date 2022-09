all'ars dipasquale (pd), campo (m5s) e assenza (fdi)

La vera novità, in queste elezioni regionali per l’assegnazione dei 4 posti da deputati all’Ars nel Ragusano, è Ignazio Abbate, ex sindaco di Modica, eletto nelle liste della Nuova Dc dell’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro. Per gli altri tre seggi ci sono state le conferme di Nello Dipasquale (Pd), Stefania Campo (M5S) e Giorgio Assenza (Fratelli d’Italia).

“Mi hanno preso per pazzo” tuona Abbate

Già in nottata Abbate ha festeggiato la sua elezione insieme ai fedelissimi. “Ho preferito scegliere- ha detto Abbate – un progetto nuovo che partisse dal basso per diventare un punto di riferimento della politica regionale. Mi hanno preso per pazzo, per irresponsabile. Hanno provato a distruggermi psicologicamente e politicamente….ma non ho mai pensato di non farcela perché sapevo che avrei avuto accanto la gente, i cittadini che non hanno mai mancato di farmi sentire la loro vicinanza ed il loro appoggio”.

“Vittoria per mio padre”

“Oggi questa vittoria la dedico a loro, a tutta la mia squadra e alla mia famiglia….a mia moglie, a mio figlio, a mia mamma. E naturalmente al mio papà che mi guarda da lassù e che sarebbe stato il primo ad abbracciarmi” conclude l’ex sindaco di Modica, Ignazio Abbate.

“Sono di nuovo deputato” esulta Dipasquale

Soddisfazione anche per Nello Dipasquale, esponente del Pd. “Sono nuovamente il vostro deputato, pronto a lavorare ancora per il nostro territorio, felice di rappresentarvi. Emozionato, stanco, continuo a ringraziarvi e simbolicamente ad abbracciarvi uno ad uno” ha scritto sui social il rieletto parlamentare regionale del Partito democratico.

La soddisfazione di Campo (M5S)

A Palermo, a palazzo dei Normanni, siederà ancora Stefania Campo, del Movimento 5 Stelle. “Grazie a chi c’è sempre stato e ai nuovi compagni di viaggio” scrive in modo succinto la deputata all’Ars.