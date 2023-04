Ore di apprensione per una famiglia nel Ragusano

Storia a lieto fine per un uomo nel ragusano con problemi di salute, era scomparso da casa facendo perdere ogni traccia di sé. Alla fine, dopo qualche ora di ricerche, è stato ritrovato a pochi chilometri da casa. Aveva qualche piccola contusione ma complessivamente era in buone condizioni di salute. Sono state ore di grande ansia per la piccola comunità di Sampieri, nel Ragusano, dove per l’appunto erano state avviate le ricerche.

La paura

Ad avere fatto perdere ogni traccia di sé ieri nel primo pomeriggio Giovanni Cannella, 75 anni. I familiari hanno avuto grande paura in considerazione delle condizioni di salute dell’uomo. Soffre infatti di vuoti di memoria e per questo si era temuto il peggio. A mettersi in moto volontari, vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Nel tardo pomeriggio la prefettura di Ragusa aveva poi messo in moto anche le unità cinofile del dipartimento regionale della protezione civile.

Ritrovato

Questa grande mobilitazione ha permesso di rintracciare l’anziano che era scomparso. Trovato a pochi chilometri da casa con qualche graffio e contusione. Si ipotizza che possa essere caduto. Era in stato confusionale ma comunque in buone condizioni di salute.

Il caso del giovane a Palermo

Nel gennaio scorso altra storia a lieto fine, questa volta a Palermo. Ritrovato Tommy Hirvinen, 29 anni di Helsinki. Da alcuni mesi i genitori finlandesi non avevano più notizie del loro figlio che si era trasferito a Palermo per aprire un B&B. Il giovane era venuto più volte a Palermo come turista e si era innamorato della città tanto da scegliere di impiantarvi la sua attività. Arrivato definitivamente ad ottobre del 2022, dopo qualche giorno era sparito. La famiglia ha provato a cercarlo ma senza successo presentando denuncia di scomparsa alla polizia. Dopo qualche giorno il ragazzo fu rintracciato e si scoprì che era in buona salute.

