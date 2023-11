Stava effettuando una riparazione

Un operaio è rimasto gravemente ferito questa mattina nel ragusano dopo un volo di diversi metri. Sarebbe caduto dal tetto di un capannone dove stava effettuando dei lavori di riparazione sulla copertura stessa. Trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania in elisoccorso.

Si sta ricostruendo la dinamica

Ad avere aperto un’indagine sull’accaduto i carabinieri. Stanno provando a ricostruire la dinamica dei fatti. Non è infatti ancora come chiaro come l’uomo, un tunisino di 41 anni, sia potuto cadere. Sul posto anche i tecnici dello Spresal, l’organismo di sicurezza sul lavoro dell’Asp, che stanno effettuando le loro verifiche di competenza.

Altro incidente a Palermo

Appena qualche giorno fa un altro incidente sul lavoro, l’ennesimo in Sicilia. Un operaio di 32 anni è rimasto ustionato in via Principe di Villafranca, a Palermo, nel corso di un incendio che è divampato in una copertura per alcuni lavori di impermeabilizzazione. Sono intervenuti in quel caso i vigili del fuoco che hanno spento l’incendio e soccorso l’operaio che è stato affidato ai sanitari del 118. L’uomo trasferito al centro ustioni dell’ospedale Civico in codice giallo.

Operaio forestale cade in un dirupo a Monte Cuccio

Poco meno di un mese fa, un operaio della forestale è finito in un dirupo a Monte Cuccio a Palermo. La zona dove è avvenuto l’incidente è molto impervia. I sanitari del 118 a bordo di un ambulanza sono riusciti a raggiungere l’operaio e tra mille difficoltà è stato caricato e trasportato in ospedale. Infatti per la conformazione territoriale della zona trasportare il ferito nelle trazzere è risultato difficile. L’elisoccorso del 118 non ha potuto atterrare e così da Boccadifalco è partito l’elicottero della polizia di Stato con i tecnici del soccorso alpino. Grazie al verricello si sono calati ed hanno raggiunto l’operaio rimasto infortunato. L’infortunio ha riguardato Calogero Raccuglia, 67 anni, di Torretta. Purtroppo pochi giorni dopo il ricovero è morto a causa delle ferite riportate.

