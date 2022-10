Si è spento a 62 anni a causa di un male incurabile

Il mondo della politica e del sindacalismo dice addio a Giuseppe “Pino” Occhipinti, 62 anni. Da oltre 6 anni ricopriva la carica di presidente di Legacoop Sud Sicilia ed in passato è stato anche un punto di riferimento per la politica di sinistra. Si è spento a causa di una malattia incurabile.

I suoi studi e la “scalata” sindacale

Diplomato all’istituto agrario, era diventato un esperto in amministrazione gestione aziendale. Per quasi 21 anni era stato direttore generale della Coop Risorgimento, importante azienda nel ramo dei supermercati. Una professionalità che gli fu riconosciuta tanto da diventare nel 2016 presidente di Legacoop Sud Sicilia e vice presidente vicario di Legacoop Sicilia.

I passi nella politica

Un alto profilo che era stato riconosciuto anche dal mondo politico della sinistra. Occhipinti infatti fu infatti consigliere comunale e anche assessore al Comune di Scicli, nel Ragusano, la sua città di residenza. Dal 2003 al 2007 fu anche consigliere provinciale a Ragusa. “Con infinita tristezza – si legge in una nota della Cna di Siracusa – oggi salutiamo per il suo ultimo viaggio l’amico Pino Occhipinti. Un ottimo dirigente, un caro collega ed una persona perbene”. I funerali si terranno lunedì prossimo, 24 ottobre, alle ore 10 nella chiesa di San Giorgio Martire a Donnalucata.

