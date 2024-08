Il cordoglio della comunità di Scoglitti

E’ morto per salvare un amico in difficoltà tra le correnti del mare di Scoglitti, Alex Capuzzello a soli 17 anni. Un gesto di solidarietà che purtroppo ha avuto un crudele destino. Il giovane si era allontanato dalla riva assieme a due amici e non è riuscito a rientrare, intrappolato nella risacca. I bagnini in servizio sulla riviera Lanterna, sono riusciti a trarre in salvo due dei ragazzi ma Alex non è riuscito a raggiungere la riva. Poco dopo un gommone lo ha provato a trarlo in salvo, il giovane era privo di sensi. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, il 17enne è deceduto.

La comunità di Scoglitti si unisce al cordoglio per la triste perdita della famiglia Capuzzello.

Il cordoglio

La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità di Scoglitti. “Il mare è così crudele, siamo distrutti per la perdita di tuo figlio Alex” – scrive un utente al padre del ragazzo scomparso, Giovanni Capuzzello -.

Tanti i messaggi di cordoglio: “Alex Capuzzello ieri ha sacrificato la propria vita nel tentativo di salvare un amico in difficoltà. Questo eroico slancio di altruismo sia da consolazione per la famiglia in questo immenso momento di dolore, al quale ci uniamo in doveroso silenzio” – scrive un altro -.

La tragedia di Alex ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle spiagge. “Un’intera comunità piange un giovane di 17 anni strappato alla vita dalle onde del mare – scrive in un post su Facebook – nessuno mai potrà consolare la famiglia tuttavia mi sento di esprimere il senso del mio cordoglio per questa immane tragedia”.

“Non è tempo di polemiche – scrive un altro cittadino – l’intera comunità piange il giovane con la stessa forza e determinazione dovrà chiedere alla politica locale, comunale, provinciale e regionale che vengano attuate tutte quelle misure atte a far sì che le spiagge siano presidiate da bagnini dotati di attrezzature idonee – poi continua – trovate le risorse finanziarie perché dinnanzi a queste immani tragedie non ci sono scuse per il futuro e non vorrei leggere che i bilanci dei comuni non sono in grado di soddisfare queste esigenze di sicurezza, trovate le risorse in qualsiasi modo!”.

Vittoria in lutto

Il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, ha deciso di annullare tutte le attività programmate per oggi in segno di rispetto e lutto. “La tragica morte per annegamento di un ragazzo di soli 17 anni colpisce profondamente la nostra comunità” – dichiarato il primo cittadino – desidero esprimere le mie più sentite condoglianze, a nome dell’amministrazione, e unirmi al dolore della famiglia in questo momento così difficile”.

