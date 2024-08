Due migrati sono morti dopo essere stati soccorsi dalla Guardia Costiera di Siracusa intervenuta in aiuto di un’imbarcazione con a bordo siriani, egiziani e bengalesi a 17 miglia dalla costa. Nell’operazione sono state impegnate una motovedetta classe 300 e un aereo “Manta”.

Durante il salvataggio alcune persone sono finite in acqua. In 34 sono stati recuperati, fatti salire a bordo della motovedetta e trasferiti in porto. Tra le persone soccorse, una è morta all’arrivo in banchina, mentre una seconda dopo essere giunta in ospedale. Sono al momento in corso le ricerche in mare di un disperso.

Nei giorni scorsi due arresti di scafisti

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno fermato due presunti scafisti di un’imbarcazione con 28 migranti intercettata nelle ore scorse al largo delle coste della Sicilia sudorientale e scortata dalle motovedette della Guardia costiera fino al porto di Augusta.

Il viaggio dalla Libia

I due, entrambi originari dell’Egitto, sono stati condotti in carcere con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Secondo quanto emerso nelle indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, il barcone è salpato nei giorni scorsi da un porto della Libia, stando alla ricostruzione dei migranti.

Sbarco a Lampedusa

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 68 sono approdati sull’isola dopo che i tre barconi su cui viaggiavano sono stati soccorsi da guardia di finanza e capitaneria. I gruppi sono composti da 17 sudanesi e bengalesi; 27 tunisini, siriani e bengalesi e 24 tunisini. Ieri, in tutto, ci sono stati 4 sbarchi con un totale di 148 persone arrivate. All’hotspot ci sono 240 migranti fra cui 20 minori non accompagnati. La prefettura ha disposto il trasferimento di 150 ospiti che saranno imbarcati sul traghetto di linea che arriverà in serata a Porto Empedocle.

Soccorso a Pozzallo

Una barca in legno e un barchino in vetroresina; la Louise Michel, nave umanitaria finanziata dall’artista inglese Banksy, ha portato a termine due operazioni di salvataggio nel Mediterraneo, accogliendo a bordo prima 15 persone e poi altre 29. In totale sono 44 i migranti messi in salvo. Il porto assegnato per lo sbarco è quello di Pozzallo. L’arrivo della Louise Michel è atteso per le 9 di domattina alla banchina di riva.

