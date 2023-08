Lo hanno recuperato i sommozzatori dei vigili del fuoco

Recuperato all’alba il corpo senza vita del bagnante che ieri era stato dato per disperso nello specchio di mare antistante il porto di Scoglitti, nel Ragusano. Ad averlo trovato i sommozzatori dei vigili del fuoco giunti da Reggio Calabria per dare il cambio ai colleghi di Catania.

In attesa delle determinazioni della Procura

Adesso si attendono le determinazioni dell’autorità giudiziaria. La vittima è un tunisino che si era tuffato in mare ieri poco prima delle 18, nella zona della Riviera Lanterna. I bagnanti, non vedendolo tornare, hanno dato l’allarme raccolto dalla guardia costiera che immediatamente aveva avviato le ricerche. In supporto anche un elicottero. Il mare era agitato e questo ha inevitabilmente ostacolato le ricerche ieri. Sul posto anche polizia, carabinieri e un’ambulanza.

Tragedia sfiorata nel Trapanese

Appena qualche giorno fa nel Trapanese tragedia sfiorata. Una turista ha rischiato di annegare nel mare di Alcamo marina. Salvata da due poliziotti e un carabiniere fuori servizio. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di 5 giorni fa a conclusione di una giornata davvero difficile per il litorale alcamese. Sono stati ben quattro in totale i salvataggi in un mare agitatissimo con delle fortissime correnti. In tutti i casi i bagnanti erano risucchiati al largo e non avevano più le forze per tornare a riva. Hanno davvero rischiato grosso.

In divisa di gettano a mare

Particolarmente difficile il salvataggio della turista nelle acque antistanti l’hotel “La Battigia”. Infatti le condizioni impervie del mare hanno reso impossibili i tentativi fatti dal bagnino in servizio all’hotel e persino da una motovedetta della guardia costiera. le condizioni proibitive hanno reso difficilissima questa operazione. Determinante l’intuito di una pattuglia del commissariato di Alcamo che ha legato una corda lunga una cinquantina di metri ad un salvagente. Senza pensarci un attimo i due agenti in divisa, e con loro anche un carabiniere fuori servizio, si sono gettati in acqua sfidando le altissime onde e la fortissima corrente. Gli agenti hanno raggiunto la donna, una 45enne di Asti, e sono riusciti a farla agganciare al salvagente. Quindi dalla riva le decine e decine di bagnanti hanno cominciato a tirare la corda sino a far tornare a riva la donna sana e salva.

