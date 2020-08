La Procura di Ragusa ha aperto un'inchiesta

E’ di un morto un incidente stradale tra una macchina ed una moto avvenuto in mattinata a Marina di Modica. A perdere la vita è stato il conducente della motocicletta, Giuseppe Alberto Vicari, 50 anni, imprenditore, residente a Modica, che, secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, mentre percorreva la Provinciale 66, nel territorio di Marina di Modica, è stato sbalzato dalla sella dopo l’impatto con un fuoristrada. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, su cui sono al lavoro gli agenti della Polizia municipale che hanno compiuto alcuni rilievi per determinare le traiettorie e le andature di entrambi i mezzi, posti sotto sequestro. La Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta per determinare le responsabilità in questo ennesimo incidente sulle strade siciliane.

Ieri in un incidente stradale è morto ragazzino di appena sedici anni a Trecastagni nel Catanese. Lo scontro, ancora in fase di ricostruzione, è avvenuto in Via Cava. Secondo le prime informazioni si sarebbe trattato di un violentissimo impatto fra un’autovettura e lo scooter sul quale viaggiava la vittima. Ad avere la peggio il motociclista, un ragazzo minorenne di circa sedici anni, che nel violento impatto è rimasto ucciso. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118 che hanno, subito dopo, dovuto constatare il decesso a causa dell’impatto. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico.

Nelle settimane scorse, a Vittoria, si è consumata la tragedia per la morte di due fidanzati, Eliana Denaro e Filippo Calvo, vittime di un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, la coppia avrebbe dovuto fare ritorno a casa dopo una serata trascorsa insieme ma non potevano immaginare che da lì a poco la tragedia li avrebbe presi in pieno. Lo scontro è stato piuttosto violento, i due fidanzati sono stati sbalzati dalla sella e per la diciassettenne non c’era nulla da fare.

FOTO FRANCO ASSENZA