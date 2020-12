epicentro nel ragusano

Sono stati pochi secondi, ma intensi, quasi interminabili, capaci di scatenare la paura nelle case dei siciliani, in particolare in quelle del Ragusano, dove c’è stato l’epicentro del sisma di magnitudo 4.6. A Modica, molti abitanti si sono recati nell’area della Protezione civile, temendo un’altra scossa che, per fortuna, non è arrivata.

Le famiglie sono rimaste in auto e sono andate via prima dell’alba quando ormai il seme del terrore era stato rimosso. Sul posto si è recato il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che ha provato a rassicurare le persone, mentre i volontari della Protezione civile ed i vigili del fuoco hanno compiuto i sopralluoghi per verificare la tenuta statica degli edifici. Un sopralluogo compiuto in tutti i Comuni siciliani in cui la scossa è stata avvertita.

Nei minuti successivi al terremoto, il sindaco di Modica aveva lanciato un appello: “Non correre verso le scale e non usare l’ascensore, che può bloccarsi impedendo di uscire. Prima di uscire chiudere gli impianti di luce e gas. Mettersi sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a un muro portante. Importante è stare lontano da mobili, finestre, quadri e specchi che potrebbero cadere e colpirci. In auto non sostare nei sottopassaggi o in prossimità di ponti, edifici, alberi, cavalcavia e pali dell’alta tensione che potrebbero lesionarsi e crollare”.

Non ci sono stati feriti, solo spavento, così come non si registrano danni. “L’epicentro del sisma pare situato in mare, nei pressi del litorale tra Acate e Vittoria. I sindaci della provincia comunicano che anche nelle altre città del territorio non sembrano esserci stati particolari danni” spiega il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì.

Il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari, ha annunciato un’ordinanza con la quale dispone la chiusura delle scuole domani per verificare eventuali danni agli edifici causati dalla sisma.

Paura anche a Gela, in provincia di Caltanissetta, dove un palazzo di 8 piani risulta lesionato, il sisma è stato avvertito anche a Palermo. Tanta paura tra i cittadini siracusani che hanno avvertito la scossa di terremoto questa sera.

“Non abbiamo segnalazione di danni a cose e persone. E’ evidente – spiega il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – che c’ è stata molta paura tra la popolazione: in tanti hanno preferito scendere in strada. Ci sono i vigili del fuoco ed il personale della Protezione civile che stanno compiendo delle verifiche ma ancora non abbiamo segnalazione di danni e speriamo davvero che non ce ne siano. Io ero a casa, sì, ho avuto paura”.