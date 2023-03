la procura di ragusa ha aperto un'inchiesta

Una sparatoria è avvenuta in contrada Boscopiano, a Vittoria, nel Ragusano. Secondo le prime informazioni, un uomo, di probabile origine nordafricana, è rimasto ferito per via di alcuni colpi, forse due, che lo hanno centrato.

Qualche passante, allarmato dopo aver udito gli spari, ha chiesto l’intervento dei soccorsi e poco dopo sono arrivati gli agenti del commissariato di polizia di Vittoria che hanno avviato le indagini.

La vittima ha avuto bisogno delle cure dei medici mentre le forze dell’ordine, dopo aver raccolto alcune informazioni, si sono messe alla ricerca dell’autore dell’agguato.

La Procura di Ragusa ha aperto una inchiesta, i poliziotti stanno scavando nella vita del ferito, sia privata che professionale: i controlli sono concentrati nella sua sfera di conoscenze. Per il momento, gli inquirenti mantengono uno stretto riserbo sulle indagini ma sarebbe stata individuata una pista.