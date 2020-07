Procura di Ragusa

E’ finita a colpi di pistola una lite tra condomini scoppiata in serata in un complesso di palazzine a Vittoria su cui ci sono le indagini degli agenti di polizia e dei carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio degli inquirenti, ci sarebbe stato uno scontro prima verbale tra due persone ma con il passare dei minuti la tensione sarebbe salita alle stelle. Uno avrebbe minacciato il rivale con un coltello, l’altro avrebbe invece tirato fuori una pistola, esplodendo dei colpi ma stando a quanto riferito da fonti investigative “non ci sono feriti” ed il litigio sarebbe scaturito “da futili motivi”. La Procura di Ragusa, frattanto, ha aperto un’inchiesta per accertare quanto accaduto ma una grossa mano potranno darla i protagonisti di questa vicenda, che sono sotto interrogatorio. Un episodio avvenuto a poche ore dal ritrovamento di un cadavere in fondo ad un pozzo di una zona di campagna di Modica, in contrada Sant’Ippolito-Trebalate. Sono in corso le indagini per accertare innanzitutto l’identità della vittima ma le operazioni di recupero dei vigili del fuoco sono più complesse del previsto. La Procura di Ragusa ha aperto un’inchiesta per svelare le cause del decesso anche se cominciano a profilarsi le prime ipotesi, tra queste anche quella del suicidio ma serviranno altri elementi prima di abbracciare con certezza questa pista. Gli inquirenti stanno consultando gli elenchi delle persone che da circa un giorno risultano scomparse, per questo sono al setaccio tutte le denunce nelle ultime 48 ore. Sul posto anche le forze dell’ordine ma quando la salma sarà portata in superfice ci penserà il medico legale a sciogliere i primi dubbi con l’ispezione cadaverica che potrà dire, in prima analisi, quando si è verificato il decesso. E’ probabile che poi la magistratura disporrà l’autopsia ed a quel punto molti dei rebus saranno risolti.

Nei giorni scorsi nel Ragusano, un altro cadavere era stato rinvenuto, quello dell’ex collaboratore di giustizia Orazio Sciortino. Cinquantenne, un passato negli ambienti mafiosi e un presente da ladro, è stato trovato in serata da un passante in un terreno di sua proprietà, sulla strada che collega Vittoria a Santa Croce Camerina.

FOTO FRANCO ASSENZA