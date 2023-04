Stop voli Ryanair a Comiso, Wizz Air annuncia le tariffe di salvataggio

22/04/2023

Wizz Air, la compagnia ungherese aerea low cost, annuncia le tariffe di salvataggio per chi ha acquistato da Ryanair biglietti con partenza da Comiso che sono stati cancellati dopo la rottura degli accordi con la Sac, gestore dell’aeroporto di Comiso.

I voli da Catania

“A partire da oggi, i passeggeri interessati – si legge nella nota di Wizz Air – possono usufruire di tariffe speciali con Wizz Air sui voli da Catania a Milano Malpensa, Bologna e Venezia, garantendo loro la possibilità di viaggiare quest’estate e oltre. Per le cancellazioni del prossimo inverno, sono invece disponibili tariffe speciali sui voli da Catania a Verona, Torino, Bucarest, Budapest, Cracovia e Sofia a partire da novembre 2023”.

Il prezzo delle tariffe speciali

Le tariffe di salvataggio partono da 54,99 euro e sono soggette a disponibilità su ciascun volo. I passeggeri possono prenotare sul sito ufficiale di Wizz Air utilizzando i 6 caratteri della loro prenotazione Ryanair.

“Wizz Air offre più di 2 milioni di posti l’anno sui voli da e per Catania. In tutta Italia, la compagnia aerea offre opportunità di viaggio a prezzi accessibili su voli nazionali e internazionali verso oltre 200 destinazioni per i clienti italiani” spiegano ancora dalla compagnia ungherese aerea low cost.

“Posti limitati”

Alexandra Avadanei, Chief Revenue Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Sappiamo quanto sia importante per i passeggeri siciliani essere collegati con le regioni settentrionali dell’Italia e con il resto dell’Europa e vogliamo garantire che i clienti colpiti dalle ultime cancellazioni di Ryanair possano continuare a viaggiare con Wizz Air. Il numero di posti disponibili a questa speciale tariffa di salvataggio è limitato e la tariffa speciale è disponibile solo per i clienti con prenotazione Ryanair confermata. Tuttavia, le tariffe regolari sul nostro network di oltre 20 destinazioni da Catania, compresi i servizi, sono sempre molto convenienti. Ci auguriamo di vedere presto nuovi passeggeri a bordo dei nostri aeromobili ultra-efficienti.”