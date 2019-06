Un raggiro in piena regola nei confronti di una 54enne

Rapinano un’anziana portandola al bancomat dopo averla stordita con del sonnifero ma vengono ripresi dalle telecamere e, quindi arrestati.

I carabinieri di Modica hanno dato esecuzione a due ordinanze di misura cautelare emesse dal Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Ragusa nei confronti di due persone di Avola accusate di rapina aggravata a persona.

La vicenda risale all’inizio dell’aprile scorso quando una donna di Ispica di 54 anni, è stata raggirata da un uomo ed una donna che l’hanno stordita, probabilmente, con una sostanza soporifera. La vittima, che viveva sola, sarebbe stata trasportata ad un postamat e indotta a prelevare pochi spiccioli, ma il tempo era stato sufficiente a far vedere ai malfattori il codice personale della carta.

Successivamente, sempre conducendo la donna tenendola sotto braccio,l’avrebbero ricondotta alla sua abitazione. I due malfattori si sarebbero in seguito recati nuovamente al bancomat e, conoscendo il codice pin, avrebbero eseguito diversi prelievi fino a prosciugare il conto della malcapitata, per un valore di circa mille euro.

Le indagini sono iniziate quando la figlia della donna, avendo percepito come la madre fosse in stato di grave alterazione psichica, nonostante non avesse alcuna patologia, e visto che sconosciuti avevano sottratto molto denaro dal conto corrente, ha deciso di recarsi dai Carabinieri. I militari hanno analizzato i video del postamat, e hanno identificato e arrestato gli autori del raggiro.