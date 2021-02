i funerali nella chiesa di san paolo

Celebrati i funerali del 18enne vittima di un incidente stradale a Ragusa

Commozione tra i parenti e gli amici di Fabio Firrincieli

Il giovane è deceduto dopo essere finito a terra cadendo dalla sua moto

Si sono celebrati nella chiesa di San Paolo, a Ragusa, i funerali di Fabio Firrincieli, il 18enne vittima di un incidente autonomo avvenuto nella serata di domenica a Ragusa.

I funerali

Tante le persone che sono rimaste fuori dalla chiesa per l’ultimo saluto al ragazzo, sulla cui bara è stata sistemata una foto che lo ritrae sorridente. Così, infatti, lo ricordano i numerosi amici e gli stessi familiari che hanno partecipato alla funzione religiosa. Il parroco, nel corso della sua omelia, ha provato a spendere parole di conforto per i parenti, ancora sotto shock ma questa tragedia se la porteranno dietro per sempre.

Il cordoglio della città

E’ una famiglia piuttosto conosciuta a Ragusa quella di Fabio, titolare di una tabaccheria. Tanti i messaggi di vicinanza ai parenti del diciottenne scomparso. “Caro Daniele ,genitore di un angelo volato in cielo, non ci sono parole – scrive un conoscente – al momento che possano alleviare il dolore immenso di una mamma e un papà. Con le lacrime agli occhi posso dirti solo che ti sono vicino. Stamattina non sono riuscito ad abbracciarti non ci sono riuscito mi è venuto un nodo alla gola”.

Il messaggio del sindaco

“Avverto come in queste ore tutta la nostra comunità – dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – si stia stringendo attorno alla famiglia di Fabio, 18enne venuto a mancare domenica sera in seguito a un terribile incidente stradale. Desidero quindi unirmi al cordoglio esprimendo la vicinanza mia e dell’Amministrazione agli amici, ai familiari e soprattutto ai genitori di Fabio, cosciente di come nulla – conclude il sindaco – in questo momento possa lenire il loro dolore”.