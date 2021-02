il messaggio del sindaco

I funerali di Fabio Firrincieli, 18 anni, morto dopo essere caduto dalla sua moto

Il sindaco di Ragusa ha espresso il suo cordoglio

Tanti i messaggi di sostegno alla famiglia

Si terranno questa mattina i funerali di Fabio Firrincieli, il 18enne vittima di un incidente autonomo avvenuto nella serata di domenica a Ragusa. Dalle indagini condotte dagli agenti della Polizia municipale, sembra che non ci siano altri mezzi coinvolti nella tragedia, il giovane avrebbe perso il controllo della sua moto anche se non sono del tutto chiare le ragioni. Forse la velocità o la distrazione hanno avuto una parte determinante nell’incidente ma per la famiglia non cambia molto, distrutta da un dramma che li accompagnerà per sempre.

Il cordoglio del sindaco

“Avverto come in queste ore tutta la nostra comunità – dice il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – si stia stringendo attorno alla famiglia di Fabio, 18enne venuto a mancare domenica sera in seguito a un terribile incidente stradale. Desidero quindi unirmi al cordoglio esprimendo la vicinanza mia e dell’Amministrazione agli amici, ai familiari e soprattutto ai genitori di Fabio, cosciente di come nulla in questo momento possa lenire il loro dolore”.

I messaggi alla famiglia

E’ una famiglia piuttosto conosciuta a Ragusa quella di Fabio, titolare di una tabaccheria. Tanti i messaggi di vicinanza ai parenti del diciottenne scomparso. “Caro Daniele ,genitore di un angelo volato in cielo, non ci sono parole – scrive un conoscente – al momento che possano alleviare il dolore immenso di una mamma e un papà. Con le lacrime agli occhi posso dirti solo che ti sono vicino. Stamattina non sono riuscito ad abbracciarti non ci sono riuscito mi è venuto un nodo alla gola”.

Il dramma a Comiso

Appena un mese fa, a Comiso, in un incidente molto simile a quello in cui è incappato il 18enne di Ragusa, è morto Andrea Alabiso, 14 anni, caduto dalla sua moto mentre percorreva via Biscari. Il ragazzino, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo della sua moto, non è chiaro se a causa della velocità o per distrazione. E dietro di lui, secondo fonti investigative, ci sarebbe stato un familiare che avrebbe assistito alla scena straziante dell’incidente.