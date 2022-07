Tragedia della strada, l’ennesima, intorno alle 19 di ieri nei pressi dell’ospedale Giovanni Paolo II a Ragusa. Un incidente mortale che non ha lasciato scampo ad un motociclista

Scontro fatale per un motociclista

Lo scontro, fatale per un motociclista, è avvenuto lungo la strada di collegamento nota come “malavita”. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, una moto e un’auto. Ad avere la peggio, il ragazzo alla guida della moto, che è morto praticamente sul colpo.

L’identità della vittima

Aveva appena 32 anni Giovanni Rizzo. E’ questo il nome del giovane rimasto vittima del tragico incidente. L’impatto è avvenuto, per cause ancora in fase di accertamento, contro un’auto. Uno scontro quasi certamente frontale anche se non è stata ancora stabilita la dinamica dell’incidente. Il giovane era alla guida della moto

Chi era la vittima

Giovanni Rizzo era di Santa Croce, lavorava al supermercato Conad mentre il fratello è un poliziotto in servizio a Vittoria. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli agenti di polizia municipale e il personale del 118 ma per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.









Poche ore prima un altro motociclista morto in strada

Poche ore prima si era registrata un’altra tragedia a Partinico nel palermitano ma al confine con Alcamo quindi con il Trapanese.

Dopo il trasporto in ospedale il motociclista vittima dell’incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio sulla statale 113, al confine con Alcamo è stato dichiarato morto. L’uomo, Antonino Cernigliaro, 40 anni, originario di Piana degli Albanesi ma residente a Partinico, è andato ad impattare violentemente contro un autoarticolato per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri.

Immediati soccorsi

Uno scontro che è stato fatale: nell’impatto il centauro è stato sbalzato dal sellino e addirittura a urtato uno dei muri perimetrali di una delle diverse attività imprenditoriali che insistono nella zona. Sono stati immediati i soccorsi ma per il 40enne non ‘è stato nulla da fare. Un’ambulanza del 118 lo ha caricato in barella e lo ha trasportato al più vicino ospedale di Alcamo in condizioni disperate. Poco dopo il suo arrivo al nosocomio non si è potuto far altro che constatare il decesso.