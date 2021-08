trovati in casa 4 mila euro

I carabinieri di Santa Croce Camerina, insieme ai militari della Compagnia di intervento operativo del 12° reggimento “Sicilia” e dell’unità cinofila di Nicolosi, hanno arrestato B.D., trentatreenne ragusano, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

La perquisizione

Nella sua abitazione, i militari hanno trovato 26 grammi di marijuana all’interno di due barattoli in vetro occultati in posti diversi all’interno dell’abitazione e 5 grammi di cocaina pura, insieme a sostanze da taglio e materiale per il confezionamento, “elementi inequivocabili della destinazione alla vendita a terzi della sostanza stupefacente” spiegano dal comando provinciale dei carabinieri.

Soldi in casa

In compagnia del 30enne, c’era un altro uomo che, alla vista dei carabinieri ha tentato di disfarsi della cocaina gettandola dalla finestra, poi recuperata. Il successivo approfondimento della perquisizione ha permesso inoltre di rinvenire una considerevole cifra in contanti, poco inferiore ai 4mila euro che unitamente allo stupefacente è stata posta sotto sequestro.

Ai domiciliari

L’uomo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Nell’ambito dei medesimi controlli è stato poi segnalato quale assuntore alla competente Autorità Amministrativa un giovane ventinovenne, anch’esso ragusano, per essere stato sorpreso in possesso di una dose di hashish per uso personale.

“L’operazione, organizzata dai Carabinieri alle porte del Ferragosto, rimarca ancora una volta l’attenzione riposta nel contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti nelle località più frequentate da ragusani e non per questo periodo di vacanza e sottolinea l’attiva presenza del territorio dei militari della Compagnia di Ragusa” spiegano i carabinieri.