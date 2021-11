Lutto cittadino e scuole chiuse

I funerali di Pino Ricca, il 53enne travolto ed ucciso questa mattina da una tromba d’aria a Modica, si celebreranno domani, giovedì 18 novembre, alla chiesa della Madonne delle Grazie nel paese del Ragusano.

Proclamato lutto cittadino

Il sindaco Ignazio Abbate per domani, giovedì 18 novembre, in occasione dei funerali del 53enne ha proclamato il lutto cittadino.

“Un segno di rispetto e di vicinanza alla famiglia dello sfortunato Pino Ricca – dice il sindaco di Modica, Ignazio Abbate – il modicano tragicamente investito dalla forza della tromba d’aria che oggi ha sconquassato gran parte del territorio”.

Numerose interruzioni all’energia elettrica

I tecnici sono al lavoro per ripristinare i tantissimi impianti distrutti dalla furia del vento. Si verificheranno, dunque, diverse interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica.

I tecnici comunali, inoltre, effettueranno una perlustrazione di tutte le strutture per controllare l’eventuale presenza di danni strutturali.

“Siamo distrutti dal dolore per quanto accaduto – ha commentato il sindaco – perché Modica ha perso oggi uno dei suoi figli in circostanze assurde. Siamo vicini alla famiglia anche se la ferita per la perdita del caro congiunto non potrà mai essere rimarginata. Preghiamo per la sua anima e per gli altri due concittadini che attualmente si trovano ricoverati in Ospedale a causa delle ferite riportate durante l’ondata di maltempo. Insieme al Presidente Musumeci stiamo perlustrando tutte le zone maggiormente colpite e fare un primo, rapido, resoconto dei danni riportati”.

Scuole chiuse Modica

Per la giornata di domani è stata inoltre disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private. “Nella giornata di domani – osserva il primo cittadino – abbiamo disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. In questo modo potremo ispezionarle e rilevare qualsiasi criticità. Sarebbe stato oltremodo complicato garantire il normale svolgimento delle lezioni a causa delle interruzioni di energia elettrica che si potranno verificare a seguito degli interventi sulla rete per riparare i danni”.