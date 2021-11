nella chiesa di santa rita

E’ stata restituita alla famiglia la salma dell’artista morto l’1 novembre

Le cause del decesso sembrano riconducibili ad un malore

E’ stato trovato senza vita in via Luigi Spagna

Oggi alle 15,30 i funerali a Santa Rita

Si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di Santa Rita i funerali di Davide Fabiani, l’architetto ed artista siracusano, trovato morto nel primo pomeriggio dell’1 novembre in via Luigi Spagna, nella zona alta di Siracusa.

Completata l’ispezione cadaverica

E’ stata completata l’ispezione cadaverica sulla salma, come disposto dai magistrati della Procura di Siracusa, per accertare le cause del decesso, che sembrano protendere verso un malore capace di spezzare la vita all’uomo.

I primi soccorsi

Ad accorgersi di lui, riverso sulla strada, è stato un passante che ha chiesto l’intervento del 118 per provare a soccorrerlo ma non c’è stato nulla da fare.

Morto prima del trasporto in ospedale

Non è stato possibile trasportarlo al Pronto soccorso dell’ospedale, all’Umberto I di Siracusa, il suo cuore aveva già cessato di battere come accertato dal personale del 118 intervenuto dopo alcune richieste di soccorso. Sul posto anche i carabinieri, anche loro avvertiti da diverse chiamate.

Il dolore degli amici

Dopo 4 giorni dal drammatico episodio, il corpo è stato, dunque, restituito alla famiglia ed al loro dolore si è aggiunto quello degli amici dell’architetto, che a marzo avrebbe compiuto 51 anni. Era molto conosciuto in città, da giovane aveva frequentato il liceo scientifico Corbino, una delle scuole più prestigiose di Siracusa, per poi proseguire gli studi universitari, laureandosi in Architettura.

La testimonianza di un amico

“L’ho avuto in classe al liceo – racconta un amico – e di lui mi ha sempre sbalordito la sua educazione e la sua discrezione. Doti non facilmente rintracciabili, di lui conserverò sempre questo bellissimo ricordo”.

La passione per l’arte

Negli ultimi anni, aveva rispolverato una sua antica passione, quella dell’arte e così si era messo a dipingere.