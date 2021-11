indagine dei carabinieri

Tragedia a Siracusa dove un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita

E’ spirato in via Luigi Spagna, nella zona nord di Siracusa

Era per terra ed è stato un passante ad accorgersi di lui

Le indagini sono condotte dai carabinieri

Un medico legale stabilirà le cause della morte

Un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita in via Luigi Spagna, nella zona nord di Siracusa. Ad accorgersi di lui, riverso sulla strada, è stato un passante che ha chiesto l’intervento del 118 per provare a soccorrerlo ma non c’è stato nulla da fare.

Morto prima del trasporto in ospedale

Non è stato possibile trasportarlo al Pronto soccorso dell’ospedale, all’Umberto I di Siracusa, il suo cuore aveva già cessato di battere e sulle cause del decesso sono al lavoro i carabinieri del comando provinciale di Siracusa che hanno avviato un’indagine.

“Forse un malore”

“Forse è un malore” racconta una fonte ma ogni dubbio sarà fugato non appena il medico legale eseguirà l’ispezione cadaverica sulla vittima, frattanto gli inquirenti hanno avvertito i familiari anche per sapere se il 50enne soffrisse di qualche patologia.

Il medico legale

I carabinieri del comando provinciale procedono per esclusione, in sostanza il medico valuterà se sul corpo sono presenti ferite da armi da taglio o da fuoco così da comprendere, insomma, se la morte sia legata o meno ad un’aggressione.

Procura informata

I carabinieri hanno informato il magistrato di turno e nelle prossime ore, quando l’ispezione della salma sarà completata, si deciderà se restituire il cadavere ai familiari per la celebrazione del rito funebre o se disporre l’autopsia. Gli inquirenti, però, in questa prima fase propendono per la tesi del malore ma si attende il responso del consulente. La notizia del decesso ha rapidamente fatto il giro della città, rimbalzando sui social e sulle chat.