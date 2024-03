In viale delle Americhe a Ragusa

Un uomo di 81 anni è stato investito da un’autovettura nel pomeriggio di ieri in viale delle Americhe a Ragusa, nel tratto tra via Aldo Moro e via Quasimodo.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 17. L’anziano, avrebbe riportato varie contusioni ma una più consistente l’avrebbe accusata alla testa. L’uomo soccorso e trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II è in prognosi riservata. Sul posto oltre ai soccorsi anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

Disagi per la circolazione veicolare. Il traffico è rimasto bloccato per poco meno di due ore.

Investito mentre attraversava la strada con i genitori

Pochi giorni fa incidente ad Acireale dove un ragazzino di 12 anni è stato investito da una Fiat Panda mentre attraversava la strada con i genitori. Il 12enne ha riportato un trauma cranico e delle fratture multiple alla testa ed è ricoverato con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Il 12enne ha riportato un trauma cranico e delle fratture multiple alla testa ed è ricoverato con la prognosi riservata nel reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

I medici si sono riservati una rivalutazione del quadro clinico dopo le prossime 24 ore. Il 12enne soccorso da personale del 118 è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania dove è entrato in codice rosso per politrauma. È stato preso in carico dal Trauma center dove, oltre alle visite specialistiche e agli esami diagnostici, è stato operato per la sutura delle ferite.

Successivamente, per il trauma cranico subito nell’incidente, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione pediatrica dell’ospedale Garibaldi di Nesima, dove è ricoverato. Sul posto per i rilievi e le indagini del caso sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Acireale.

Due incidenti in poche ore in via Roma a Palermo

Due incidenti in poche ore nella centralissima via Roma, a Palermo. Ad inizio febbraio un incidente all’altezza di via Cantavespri, nei pressi di Palazzo Gangi, una moto tamponò una signora di circa 40 anni. La donna ha riportato una ferita alla gamba. Sul posto è intervenuto il personale della polizia di stato, il quale ha allertato i vigili urbani e i mezzi di soccorso. A ricostruire la dinamica sarà, come sempre in questi casi, il reparto d’infortunistica stradale della polizia municipale.

Nella stessa mattinata, una donna a bordo della sua bicicletta è stata investita da un’auto all’altezza del civico 72, mentre si muoveva verso piazza Giulio Cesare. L’episodio è avvenuto intorno alle 11. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati alcuni passanti e un uomo della sicurezza di un supermercato vicino. Sul posto sono giunti immediatamente gli uomini del 118 che hanno prestato le prime cure alla signora poi ricoverata in codice giallo al Civico.