Paura ieri pomeriggio nel Ragusano per una carambola tra ben 5 auto. Alla fine il bilancio è fortunatamente di una sola donna ferita non in pericolo di vita. Ma potevano esserci conseguenze ben peggiori considerando la dinamica di quanto accaduto.

Lo scontro in zona ad alta densità di traffico

L’incidente si è verificato a Vittoria sulla strada provinciale 31 di Scoglitti per Marina di Acate. La carambola tra le 5 auto è avvenuta per l’esattezza al bivio di contrada Zafaglione, zona agricola del centro Ragusano. Una donna è rimasta ferita. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale, sezione infortunistica. A coadiuvare sul posto la polizia di Stato e i carabinieri per la viabilità. La zona infatti in questo periodo è ad alta densità di traffico. Le auto coinvolte sono state una Fiat 500 L, Opel insigna, Renault Clio, Dacia Duster e una Pegeout 407.

L’incidente

Appena due giorni fa si è verificato l’ennesimo incidente mortale sulle strade della Sicilia. Ha perso la vita un uomo di 59 anni sulla statale 626 nella provincia di Caltanissetta, all’altezza del bivio per Butera. La vittima si chiama Salvatore Gambino, residente a Caltanissetta. L’uomo ha fatto un vero e proprio flipper, andando a sbattere in rapida successione contro due auto.

La dinamica ancora da chiarire

Gambino era alla guida di una Mini Cooper quando, per cause in corso di accertamento, ha sbattuto prima contro un crossover Hyundai e subito dopo con un’Alfa Romeo 156. Un doppio urto violentissimo che non ha dato scampo al 59enne

Corpo incastrato

Non sono stati facili nemmeno i soccorsi. Infatti Gambino era rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo della sua auto che a sua volta era finita sotto un altro mezzo. Altri 8 i feriti tutti trasportati in vari ospedali tra Gela, Caltanissetta e Mazzarino. Nessuno fortunatamente sarebbe in pericolo di vita.

