Il sisma ha interessato buona parte della provincia

Con epicentro nella zona di Fonte Nuova (RO) è stato avvertito alle 5 di notte circa nella capitale un terremoto di magnitudo 3.3, partito secondo l’Ingv da una profondità di 10 km. Il sisma ha interessato buona parte della provincia di Roma, in particolar modo i comuni di: Fonte Nuova, Monterotondo e Mentana.

Si sono espressi sulla situazione anche i vigili del fuoco attraverso un tweet: “Al momento alle sale operative dei vigili del fuoco non sono giunte richieste di soccorso né segnalazioni di danni.”

La Protezione Civile non ha rilevato danni di alcuna entità, ne ha parlato il capo ufficio stampa Pierfrancesco De Milito nel corso di RAI News 24: “Non parliamo di una forte scossa di terremoto, questa è una magnitudo frequente nel nostro paese. Scosse come queste di magnitudo 3.3 ne registriamo centinaia se non migliaia durante l’anno. La scossa che è stata avvertita a Roma ha svegliato molte persone ma non ha generato danni nei Comuni di Fonte Nuova, Mentana e Monterotondo che sono i comuni più prossimi alla zona epicentrale. La tranquillità non è un atteggiamento da applicare al rischio sismico, ma sapendo che l’Italia è un paese esposto a questo rischio, non dobbiamo meravigliarci o spaventarci di scosse come queste.”

Su SkyTg24 è intervenuto brevemente Alessandro Amato, sismologo dell’Ingv: “è stato avvertito entro qualche decina di chilometri ed è stato avvertito da qualche milione di persone ci ha svegliato bruscamente.”