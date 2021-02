Sanremo 2021, altri due positivi al Covid

Nuovi problemi per Amadeus a tre giorni dalla prima puntata della kermesse musicale

Sanremo 2021 , una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai sono risultati positivi al test rapido.

I due sono stati messi in isolamento. Sono dunque 6 le persone risultate finora positive al COVID19

si appresta ad essere l’edizione più difficile della storia a causa dell’emergenza Coronavirus. Come fa sapere l’Ansa, nelle ultime ore sono risultati positivi al test rapido una ballerina del corpo di ballo di Elodie e un tecnico di Radio Rai. I due, come tutti gli altri artisti, sono stati sottoposti al test rapido prima di mettere piede nel teatro Ariston. Una volta appreso l’esito sia la ballerina sia il tecnico sono stati messi in isolamento.

attivi i controlli previsti dal protocollo Rai. Oltre alla ballerina e al tecnico, c’è stato un musicista dell’orchestra Rai, i due gemelli Dellai (risultati positivi una ventina di giorni fa e ora negativizzati e dunque regolarmente in gara tra i Giovani). Diverso il caso di Moreno Conficconi, detto il Biondo, degli Extraliscio, la cui positività al tampone rapido è stata successivamente smentita dal test molecolare.