Cos'ha detto Fiorello all'apertura della seconda serata del Festival

Fiorello ha lanciato un appello per la vaccinazione anti Covid-19 .

ha lanciato un appello per la . Fiorello ha anche parlato dei giovani: “Dobbiamo resistere”.

Esilarante il ‘messaggio’ del premier Draghi inviato da un piccione viaggiatore.

Fiorello, aprendo la seconda serata del Festival di Sanremo 2021 con Amadeus, ha lanciato un appello: «Mi rivolgo ai grandi: bisogna organizzare quanto prima una campagna vaccinale di quelle potenti, vogliamo vaccinarci tutti affinché questo incubo finisca».

Fiorello, come già fatto in conferenza stampa, è tornato sui giovani e il rapporto con la pandemia: «Molti di loro torneranno in DAD e so che non è facile, ma dobbiamo resistere, questi bei momenti della vostra età in qualche modo vi verranno restituiti e questo sarà solo un ricordo».

Fiorello è entrato in scena con un costume decorato da enormi piume nere e ha scherzato così: «È lo zainetto di Achille Lauro quando andava all’asilo».

Infine, la battuta sul ‘messaggio’ del premier Draghi, inviato con il piccione viaggiatore perché non usa i social media: «Grazie, mi avete fatto abbassare lo spread, il mio gruppo preferito sono i Bundesbank».