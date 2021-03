La conferenza stampa dello showman siciliano

Conferenza stampa oggi per Fiorello dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2021 e la notizia del rischio di ritiro per Irama perché in quarantena dopo la positività al coronavirus di due suoi collaboratori.

Lo showman siciliano, a tal proposito, ha detto: «L’idea di far partecipare comunque Irama con il video delle prove generali è meravigliosa – come proposto da Amadeus, n.d.r. – Cambiano le norme del governo, cambia tutto il mondo e Sanremo non può cambiare? Io credo che tutti i campioni in gara accetteranno».

Fiorello si è poi commosso parlando di come, da padre, sta vivendo la pandemia di Covid-19 in relazione alla figlia: «Sto vivendo male questo periodo, e mi fa dolore vedere mia figlia adolescente chiusa in casa. L’adolescente è l’età più bella della nostra vita».

«È dall’adolescenza che iniziano a vivere – ha proseguito Fiorello – e si stanno perdendo delle cose, mi commuovo. Sapere che mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo gli è stato negato mi fa dolore, e anche più, e non me ne faccio una ragione. E con lei vedo tutti i ragazzi di quell’età costretti davanti a un schermo. E la cosa che mi fa ancora più dolore è che si stanno abituando. Mia figlia non è più abituata ad uscire di casa. È un dolore per me, e credo per tutti i genitori di figli adolescenti, dover vedere una figlia di 14 anni chiusa in casa dalla mattina alla sera».