La prima co-conduttrice del Festival di Sanremo 2021 è l’attrice Matilda De Angelis che ha conquistato anche gli Stati Uniti d’America grazie alla sua interpretazione in Undoing, serie TV con Nicole Kidman e Hugh Grant.

Matilda De Angelis, 25 anni, con indosso un vestito bordeaux, dopo essere scesa per le scale dell’Ariston non senza palesare emozione, ha detto: «Sanremo è un palco strano, che ti fa dimenticare tutte le cose che sai fare. Mi è bastato buttare giù per le scale Naomi Campbell e sono arrivata io». Sì, perché la famosa top model non ha potuto partecipare al Festival a causa delle restrizioni anti Covid-19 vigenti negli USA.

«Hugh Grant? L’ho dovuto bloccare su whatsapp perché mi mandava messaggi vocali di 4 – 5 minuti e poi sta nella chat con Sean Penn e Tarantino con cui non ho molto da dire. Per questo non sono voluta andare ai Golden Globes, ho mandato Laura Pausini che infatti ha vinto», ha scherzato Matilde De Angelis con Amadeus.