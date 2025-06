SIRACUSA (ITALPRESS) – L’ASP di Siracusa ha avviato l’attivazione, in via sperimentale, a partire dall’1 luglio, del nuovo servizio di “Punti Prelievo Itineranti”, una innovazione che mira a potenziare in tutti i comuni della provincia i punti prelievo oltre quelli esistenti, per garantire un accesso più equo e facilitato alle prestazioni diagnostiche per tutti i cittadini.

Il progetto nasce dalla volontà della Direzione aziendale di rafforzare il modello di sanità di prossimità, superando le barriere geografiche e riducendo la necessità di spostamenti per i prelievi ematici, soprattutto nelle aree più periferiche e per le fasce di popolazione più fragili. I punti prelievo itineranti saranno ospitati nelle sedi delle Guardie mediche secondo un calendario ben definito nei comuni individuati secondo le esigenze riscontrate.

Il nuovo servizio di prelievi con accesso diretto da parte del cittadino, munito di prescrizione medica e senza necessità di prenotazione, nella prima fase sarà attivato nelle sedi di Buscemi, Cassaro, Portopalo, Carlentini, Melilli, Priolo, Solarino, Canicattini Bagni, Floridia, Francofonte, Buccheri e Ferla, nelle giornate e nelle fasce orarie specificate nel calendario consultabile nella home page del sito internet aziendale www.asp.sr.it alla voce “Punti Prelievo Itineranti”.

Il calendario potrà essere soggetto a variazioni in relazione alle esigenze che saranno evidenziate dall’analisi del territorio. Per tale servizio si inizierà con l’istituzione di tre team mobili di prelievo, ciascuno composto da un infermiere altamente qualificato e da un autista con automezzo adibito al trasporto dei prelievi nei laboratori aziendali, di competenza dei quattro Distretti sanitari e del Facility management aziendale con il coordinamento della Direzione sanitaria aziendale.

La divulgazione di tale nuovo servizio sarà supportata da una comunicazione capillare, con il coinvolgimento dei medici di famiglia e dei pediatri, oltre che dalla pubblicazione sul sito web aziendale. Per la consegna degli esiti, i pazienti potranno scegliere tra l’invio tramite posta elettronica o la trasmissione al proprio medico di medicina generale, nel rispetto della normativa sulla privacy. Gli esiti, comunque, saranno caricati nel Fascicolo Sanitario Elettronico individuale.

“L’attivazione dei punti prelievo itineranti – dichiara il direttore generale dell’ASP di Siracusa Alessandro Caltagirone – rappresenta un passo significativo verso una sanità realmente a misura di cittadino. Crediamo fermamente che portare i servizi direttamente nelle comunità sia fondamentale per intercettare attivamente i bisogni di salute, ridurre le disuguaglianze e migliorare la qualità della vita dei nostri assistiti. Questo progetto non solo risponde a un’esigenza concreta di prossimità offrendo ai cittadini un servizio di prelievo vicino al loro domicilio, riducendo la necessità di spostamenti a volte anche verso altri comuni vicini, ma valorizza anche l’importante ruolo dell’infermiere nel contesto territoriale, confermando l’impegno dell’ASP di Siracusa per un sistema sanitario sempre più efficiente, equo e attento alle persone”. Il servizio sarà monitorato costantemente per valutarne l’efficacia e modularne l’implementazione anche attraverso la progressiva prossima attivazione delle Case di Comunità.

