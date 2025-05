TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – L‘Amministrazione Comunale di Taormina esprime profonda soddisfazione per il successo della rassegna “Primavera a Taormina – Risveglia i tuoi sogni”, che ha animato la città e le sue frazioni con eventi di grande richiamo culturale, spirituale e musicale. Dal 11 al 13 aprile, Taormina ha ospitato la “Festa della Primavera”, un evento gratuito che ha trasformato il centro storico e la frazione di Trappitello in un tripudio di profumi, suoni e bellezza.

La città ha accolto turisti e residenti con una nuova atmosfera e nuovi profumi. Per tre giorni, Taormina è sbocciata in ogni angolo. Un’accurata decorazione urbana firmata Vincenzo Dascanio, uno dei più rinomati imprenditori nel mondo dell’event design e degli allestimenti floreali, nonché creative floral designer dei Four Seasons a Milano, Firenze e Taormina, ha dato vita a un vero e proprio spettacolo visivo, dove l’estetica si è fusa con la cultura locale.

Ad incantare residenti e visitatori ci sono state le affascinanti carrozze in fiore, autentiche opere d’arte che hanno sfilato lungo le vie del paese come quadri viventi. Accanto a loro, le danze popolari e gli spettacoli musicali dal vivo hanno portato in scena l’anima più autentica della Sicilia, tra tamburelli, costumi tipici e canti della tradizione.

La festa è cominciata l’11 aprile con “Note in Fiore”, concerti musicali e danza a cura dell’Istituto comprensivo “Musco” per la via principale. Il 12 aprile è proseuita con la sfilata di carrozze in fiore e, in serata , il concerto dell’Orchestra a Plettro Città di Taormina in piazza IX Aprile. Gran finale domenica 13 aprile a Trappitello, dove si sono esibiti Roy Paci & Aretuska in piazza Falcone e Borsellino.

Il celebre trombettista siciliano ha portato sul palco il suo mix inconfondibile di ska, jazz, reggae e tradizione mediterranea, per chiudere il weekend in un crescendo di ritmo e allegria. Il 25 aprile, il Teatro Antico ha ospitato il musical “Forza Venite Gente”, in occasione del XXVIII Capitolo e Giubileo francescano dei Giovani di Sicilia. L’evento ha unito spiritualità e arte, coinvolgendo numerosi giovani e offrendo momenti di riflessione e condivisione.

È stato un grande momento con uno spettacolo, Forza venite gente, incentrato sulla vita di San Francesco d’Assisi, messo in scena da Mario Castellacci nel 1981, con Michele Paulicelli nel ruolo di San Francesco. Debuttò il 9 ottobre 1981 al Teatro Unione di Viterbo, mentre l’edizione più famosa, dalla quale è anche stata tratta la registrazione ufficiale, è quella messa in scena nel 1991 sul sagrato della Basilica Superiore di S. Francesco d’Assisi. A Taormina per l’occasione presente l’autore storico Michele Paulicelli.

Il 1° maggio, la frazione di Mazzeo ha celebrato la Festa del Mare, in onore del riconoscimento della Bandiera Blu. La giornata ha visto la partecipazione di famiglie e turisti, con attività per bambini sulla spiaggia e un grande spettacolo musicale in Piazza Pablo Pino. Sul palco si sono esibiti Red Ronnie, Valerio Scanu, Jo Squillo e giovani talenti siciliani, tra cui Luna Spina. La serata si è conclusa con l’energia travolgente di Jo Squillo, che ha fatto ballare il pubblico fino a tarda sera. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della rassegna, sottolineando l’importanza di eventi che valorizzano il territorio e promuovono la cultura e la partecipazione civica.

-Foto comune di Taormina-

(ITALPRESS).