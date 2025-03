PALERMO (ITALPRESS) – “Ora più che mai operatori e istituzioni devono collaborare per costruire una Sicilia capace di attrarre i visitatori, non solo per la sua bellezza e storia, ma anche per esperienze esclusive. L’obiettivo è rendere ogni soggiorno unico, combinando wellness, pratiche mediterranee, professionalità e tecnologie moderne. Questo connubio massimizzerà la nostra competitività sui mercati internazionali, sempre più attenti anche a manifestazioni culturali e sportive”. Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un videomessaggio mandato in occasione degli Stati Generali dell’Ospitalità di Lusso di Sicilia in corso a Taormina.

“Per questo è necessaria anche la privatizzazione degli aeroporti siciliani e noto con piacere che finalmente sia partito proprio il processo da Catania che il polo aeroportuale che può dare le migliori performance nel futuro, ne sono sempre stato convinto, ho sollecitato questo processo, oggi ne prendo atto con soddisfazione e lavoreremo insieme perché gli investitori siano quelli che possono meglio far sviluppare una rete aeroportuale siciliana capace di attrarre quelli che vogliono visitare o che vogliono vivere in questa straordinaria isola. L’infrastruttura e l’infrastruttura aeroportuale è decisiva. Sono convinto che lavorando insieme possiamo posizionare la Sicilia come leader globale nel turismo di lusso”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).