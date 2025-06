PALERMO (ITALPRESS) – Decine di emendamenti sono stati presentati al Disegno di legge “Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027” presentato dal Presidente Renato Schifani su proposta dell’Assessore per l’economia, Alessandro Dagnino.

Alla scadenza del termine di presentazione sono fioccati quelli delle forze d’opposizione, con soppressioni e modifiche degli articoli. Richieste nella norma, che rientrano nel normale confronto politico, soprattutto da parte di Pd e Movimento 5 stelle.

Ma a sfogliare il Fascicolo degli emendamenti, pubblicato sul sito dell’Ars, sorprende che un emendamento, quello all’articolo 11, sia firmato da quattro parlamentari dell’Mpa, forza che sostiene l’attuale maggioranza di centrodestra che guida la Regione Siciliana e che ha dimostrato di accogliere la richiesta del governo di blindare la manovra.

Nessun emendamento, infatti da Forza Italia, Fdi, Lega e Dc, compatte a sostegno dell’attuale compagine politica. Uno sgambetto al Governatore da parte dell’Mpa, forse dopo che è naufragata la richiesta di rimpasto in Giunta avanzata proprio dal Movimento autonomista di Raffaele Lombardo.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)