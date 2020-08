Identificato dalla Polizia ambientale

Prima di essere identificato della Polizia ambientale di Siracusa, che provvederà a sanzionarlo, è stato severamente rimproverato dagli automobilisti per aver conferito abusivamente i rifiuti in un tratto di strada. E’ accaduto nelle scorse ore in prossimità delle vie del mare ma il caso ha fatto talmente scalpore da convincere il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, a denunciare lo “sporcaccione” e ad elogiare il comportamento di chi ha redarguito quell’uomo, identificato dalle fototrappole del Comune che hanno ripreso il numero di targa del suo veicolo.

“Succede a Siracusa: un cittadino per bene, con alto senso civico – spiega il sindaco di Siracusa, Francesco Italia – e a proprio rischio, redarguisce un incivile mentre abbandona i rifiuti per strada. Fotogrammi tratti dalle videocamere che la Polizia ambientale comunale ha dislocato per beccare tutti coloro che si ostinano a sporcare la nostra città. Un lavoro di controllo del territorio prezioso e attento da cui sono state elevate numerose sanzioni amministrative a discapito di chi non riesce a rispettare le regole basiche per una civile convivenza”.