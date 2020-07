Sentenza

Il tribunale di Siracusa ha assolto perché il fatto non sussiste il sindaco di Noto Corrado Bonfanti. Il primo cittadino, era alla sbarra con l’accusa di abuso d’ufficio per aver firmato la concessione di suo pubblico rilasciata a un ristoratore del centro storico di Noto per una grandezza di circa sei metri quadrati. Secondo gli inquirenti, il via libera lo avrebbe dovuto dare un dirigente del Comune. Le indagini sono scattate dopo una denuncia arrivata al palazzo di giustizia di Siracusa ed al termine dell’udienza preliminare nel febbraio del 2017 il giudice per le udienze preliminari del tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, aveva disposto il rinvio a giudizio per il sindaco di Noto. Nelle ore successive a quell’inchiesta, lo stesso Bonfanti si era difeso sostenendo di aver agito nel rispetto di un regolamento edilizio.