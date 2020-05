Minacce di morte per i difensori

Non è proprio una scorta o una vigilanza ferrea ma, di tanto in tanto, le auto della polizia e dei carabinieri transitano sotto l’abitazione del pensionato di Priolo accusato della morte di un cane ma al centro di un linciaggio sui social che preoccupa e non poco la sua famiglia. Si sono verificati alcuni episodi inquietanti, per cui si teme per la sua incolumità e così le forze dell’ordine hanno deciso di tenere sotto controllo l’anziano per evitare che qualcuno possa decidere di entrare in azione con gesti di violenza. Pure i legali del pensionato, gli avvocati Donata Posante e Graziella Vella, stanno subendo una campagna mediatica senza precedenti, ricevendo insulti di matrice sessista, ma anche minacce di morte.

“Dai primissimi momenti dell’assunzione dell’incarico a tutt’oggi stiamo ricevendo pesantissimi insulti – anche discriminatori di genere – e gravi minacce di morte – spiegano gli avvocati Donata Posante e Graziella Vella – anche nei confronti dei nostri familiari. Si tratta di comportamenti di una gravità inaudita che verranno ad uno ad uno denunciati alle Autorità ma che non ci fanno desistere dall’incarico ricevuto. Ricordiamo a tutti quanti lo ignorano che la difesa è un diritto riconosciuto dalla Costituzione che spetta ad ogni individuo a salvaguardia delle libertà fondamentali. Impedire ai legali con minacce ed offese di svolgere il proprio lavoro è un insulto alle più elementari regole della nostra società ed un atto di barbarie non degno di un paese civile”.

In merito alla vicenda, secondo la ricostruzione dei carabinieri di Priolo, il pensionato, indagato per maltrattamenti di animali, avrebbe prima legato e poi trascinato con una corda il cane, morto nelle ore successive nonostante i tentativi di soccorso da parte dei veterinari. A segnalare l’anziano ai militari sarebbe stato un testimone che avrebbe permesso alle forze dell’ordine di risalire all’identità del presunto autore della brutale aggressione. Una versione che è stata contestata dalla difesa, per cui si sarebbe trattato solo di un incidente.