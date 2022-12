l'impianto è gestito dal comune di siracusa

Resta ancora gelata l’acqua della piscina Paolo Caldarella di Siracusa e così l’Ortigia ha deciso di giocare la gara di campionato del massimo campionato di pallanuoto maschile a Catania. La vasca “calda” di Nesima ospiterà la partita tra la formazione biancoverde con la Rari Nantes Salerno sabato pomeriggio alle 14,45.

La polemica tra Ortigia e Comune sull’acqua fredda

Nei giorni scorsi, l’allenatore dell’Ortigia, Stefano Piccardo, aveva polemizzato con il Comune di Siracusa, gestore non solo della Caldarella ma della Cittadella dello Sport, perché non aveva ancora provveduto a rendere la temperatura dell’acqua meno rigida, infatti la squadra si è allenata in altre strutture per preparare la partita con Trieste, in trasferta, dove, però, ha rimediato la prima sconfitta stagionale.

“Grazie Catania”, lo sfogo del capitano Napolitano

Sale l’indignazione in città per la scelta obbligata dell’Ortigia di giocare la gara casalinga in un’altra piscina, peraltro in quella delle rivale Catania. Tra i più arrabbiati c’è il capitano dell’Ortigia, il centroboa, Christian Napolitano che ha lasciato un commento sferzante sui social. “Grazie al Comune di Catania per la possibilità di organizzare le nostre partite. Il capitano Christian Napolitano. Forza Catania“.

Le altre società contro il Comune

Frase che suonano come una critica nei confronti dell’amministrazione comunale di Siracusa, attaccata anche dalle altre società che hanno spazi in piscina. Una istruttrice di nuoto sincronizzato ha annunciato di voler ritirare la squadra, composta da ragazzine, costrette ad allenarsi in condizioni precarie, per via dell’acqua troppo fredda.

Il braccio di ferro sulla gestione

Indice puntato sull’amministrazione comunale, protagonista nei mesi scorsi di un braccio di ferro proprio contro l’Ortigia che aveva in mano la gestione della Cittadella dello Sport, comprendente anche la Paolo Caldarella. Il Comune ha contestato al club biancoverde delle inadempienze contrattuali, da qui la decisione di togliergli di mano il controllo dell’impianto sportivo. Nelle settimane scorse, l’assessore alla Sport, Andrea Firenze, aveva annunciato di stare lavorando “per superare tutte le criticità ed i ritardi amministrativi determinatisi”.