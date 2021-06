è accaduto ad augusta

Denunciato un 27enne per diverse aggressioni ai danni di coppie anziane

Il giovane era sotto l’effetto delle droghe

Una donna ha rimediata una prognosi di 50 giorni

Gli agenti di polizia hanno denunciato per minaccia, violenza e danneggiamento aggravati un giovane di 27 anni protagonista, ad Augusta, di una striscia di aggressioni ai danni di coppie senza alcuna ragione.

Le aggressioni

In realtà, l’indagato avrebbe agito sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, come accertato dalle forze dell’ordine. Da quanto fornito dalla Questura di Siracusa, il ventisettenne, nella giornata di domenica, avrebbe colpito due coniugi con una catena. L’aggressore, inoltre, tentando la fuga, ha investito diverse autovetture posteggiate, tra le quali quella delle vittime e del figlio che si era precipitato per dare aiuto dei genitori.

Donna in ospedale

Inoltre, il giovane l’uomo ha minacciato un’altra coppia di anziani e, prima di scappare, ha sfondato il cancello di casa di questi ultimi, dietro il quale si trovava una donna di 64 che è stata e ferita con una prognosi di 50 giorni. Il 27enne, che ha lasciato la sua macchina in autostrada, poi rinvenuta dalla polizia, si è recato al Pronto soccorso dove è stato sedato.

Violenza a Noto

Gli agenti del commissariato di polizia di Noto hanno denunciato una donna di 64 anni per percosse, lesioni personali aggravate dall’uso di armi improprie e dai futili motivi, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e danneggiamento.

Volano tavoli e sedie

Una vicenda, che secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, trae origine da una furiosa lite, esplosa l’11 giugno scorso in corso Vittorio Emanuele, nel cuore del centro storico di Noto, in prossimità di una gelateria, tra due donne. Uno scontro talmente violento che sono volati sedie e tavolini del locale, uno dei quali è finito addosso ad un agente della Polizia municipale, rimasto ferito ad una gamba, per cui si sono rese necessarie le cure dei medici.