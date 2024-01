la denuncia del sippe

Nuova aggressione nel carcere di Augusta, nel Siracusano, dove un detenuto ha picchiato un agente della Polizia penitenziaria. Lo riferisce la segretaria provinciale del Sippe, per cui la violenza si è consumata nel reparto di isolamento della struttura. La vittima è stata condotta in ospedale, “ha la faccia gonfia” aggiunge il Sippe che condanna l’ennesima aggressione “verso il personale di polizia penitenziaria ma che purtroppo non fa notizia”.

Il sindacato punta l’indice contro l’amministrazione penitenziaria. “Alla Casa di reclusione di Augusta tutto è diventato normale, tutto viene considerato tollerabile. Il Sippe ha fatto di tutto per tutelare il personale, non pensiamo che altri possano dire la stessa cosa”.