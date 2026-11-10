Due uomini in carcere e un quindicenne in un istituto penale per minorenni. Sono tre gli indagati raggiunti da misure cautelari per il brutale pestaggio di un diciottenne, avvenuto nella notte del 25 agosto a Pachino. Una spedizione punitiva, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, scattata per una frase offensiva e culminata in un’aggressione a calci, bastonate e coltellate, che ha provocato alla vittima ferite con una prognosi superiore ai 40 giorni.

L’aggressione in via Taranto dopo una frase offensiva

I fatti risalgono alla notte del 25 agosto 2026. Secondo la ricostruzione degli investigatori, all’origine dell’aggressione ci sarebbero stati vecchi contrasti tra la vittima e uno dei presunti aggressori, un uomo di 46 anni. La tensione sarebbe esplosa dopo una frase offensiva che il diciottenne avrebbe rivolto all’uomo, facendo scattare la violenta reazione.

Il ragazzo sarebbe stato raggiunto da ripetuti calci e colpi di bastone, oltre che da diversi fendenti sferrati con un’arma da taglio. Un pestaggio particolarmente brutale, al termine del quale il diciottenne è rimasto a terra, gravemente ferito.

Le minacce a chi voleva prestare soccorso

Durante l’aggressione si sarebbe verificato anche un altro episodio inquietante. Uno dei presunti responsabili avrebbe minacciato di morte gli occupanti di un’automobile di passaggio, intimando loro di allontanarsi. Le minacce avrebbero impedito così ai presenti di intervenire per soccorrere il giovane.

Le indagini dei Carabinieri e le misure cautelari

A ricostruire la dinamica dell’aggressione sono stati i Carabinieri della Compagnia di Noto, che hanno svolto accertamenti tecnici e analizzato le immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza della zona.

Gli elementi raccolti, nell’ambito delle indagini coordinate dalla Procura di Siracusa, hanno portato all’emissione delle misure cautelari nei confronti dei tre indagati. I due maggiorenni hanno ricevuto la notifica dell’ordinanza mentre si trovavano già in carcere, dove erano detenuti per un’altra causa. Per il quindicenne, invece, il provvedimento è stato disposto dal Gip del Tribunale per i minorenni di Catania, con il trasferimento in un istituto penale per minorenni.