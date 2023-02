la vicenda del 38enne di pachino

“L’Asp ha fatto tutto quello che poteva per coprire i turni. In ogni caso per quanto appreso dal dirigente del servizio è stata prestata comunque tutta l’assistenza possibile ed immaginabile sia dalle strutture Asp che dalla centrale operativa di Catania”.

Il commissario Asp sui soccorsi al Pta di Pachino

Lo afferma a BlogSicilia il commissario dell’Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficara, in merito alla vicenda di Sebastiano Morana, l’agricoltore di 38 anni di Pachino, deceduto dopo un malore, la cui morte ha suscitato clamore per via del fatto che è stato accompagnato nel Pta di Pachino che, in quel momento, era sprovvisto di medici.

Secondo quanto sostenuto dal responsabile dell’azienda sanitaria di Siracusa, il personale che ha prestato soccorso al 38enne ha operato “in tempi celerissimi per quanto mi viene riferito attivando tutti gli uomini e i mezzi a disposizione. In ogni caso va Il nostro cordoglio alla famiglia del signore deceduto”. Prima del decesso, è arrivato l’elisoccorso per il trasporto in un ospedale ma il cuore del 38enne non ha retto.

Il cordoglio della sindaca di Pachino

La sindaca di Pachino, Carmela Petralito, che, da tempo, lancia l’allarme sulla cronica carenza di organico nella struttura sanitaria di Pachino, ha commentato la vicenda del 38enne.

“Il mio personale cordoglio e di tutta la comunità pachinese – dice la sindaca di Pachino, Carmela Petralito – giunga alla famiglia di Sebastiano Morana. È il momento di stringerci tutti attorno ai familiari di questo giovane padre e di continuare a pretendere con sempre maggiore forza il rispetto del diritto alla vita di tutti noi. Non abbasseremo mai il livello del nostro impegno per una sanità dignitosa nella zona sud”.

Il caso del Pta

Quello della carenza di medici nel Pta è un problema noto da diversi anni, va detto che l’Asp ha anche provato a reclutare medici con degli avvisi ma con scarsissimi risultati. Si è anche tentato di coinvolgere i medici di base per coprire i turni ma anche in questo caso con poco successo.