La Fase 2 nel Siracusano

Spazi pubblici non solo a bar e ristoranti ma anche ad altre tipologie di commercio, come la vendita di capi di abbigliamento. E’ quanto ha deciso il sindaco di Lentini, Saverio Bosco, che ha firmato un’ordinanza con l’obiettivo di aiutare i commercianti locali, penalizzati dai protocolli di sicurezza ideati per ridurre i rischi di contagio da covid19. Saranno cedute aree pubbliche soprattutto nelle zone centrali del Comune a nord di Siracusa, infatti, da quanto fa sapere lo stesso primo cittadino ci sarà “la possibilità di usare la carreggiata di via Garibaldi ed un’area di villa Gorgia, in particolare i marciapiedi dove potranno essere sistemati tavolini e sedie”. Una iniziativa più ampia rispetto a quella intrapresa dal sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo, che ha deciso di trasformare il Comune montano in un bar ed un ristorante all’aperto.

“L’ordinanza permette, per ogni tipo di esercizio – spiega il sindaco di Lentini, Saverio Bosco – di somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie, ma anche per tutti i negozi non alimentari, di utilizzare gli spazi pubblici in prossimità dell’esercizio commerciale (compresa metà carreggiata ove compatibile con il codice della strada), per agevolare la vendita e il distanziamento tra clienti”.

In che modo, i commercianti, che non siano ristoratori, titolari di bar o gelaterie, possano usare lo spazio pubblico è lo stesso sindaco a spiegarlo. ” La novità è che diamo la possibilità di sfruttare – spiega a BlogSicilia il sindaco – questa opportunità anche agli esercenti che non vendono generi alimentari. Per esempio, il titolare di negozio di abbigliamento, notando che ci sono delle persone in fila, impossibilitate ad entrare nel locale per via delle misure di sicurezza, ha l’opportunità di far aspettare la clientela in uno spazio a lui riservato, con ombrelloni e tavolini, sempre nel rispetto delle distanze”.

Cosa devono fare i commercianti per ottenere l’uso dello spazio pubblico? “Occorre mandare una richiesta al responsabile del Commercio – spiega a BlogSicilia il sindaco di Lentini, Saverio Bosco – ed allegare una planimetria dello spazio in prossimità del locale che si intende acquisire, indicando come si intende sfruttarlo nel rispetto delle distanze di sicurezza. Dovranno essere utilizzate naturalmente strutture mobili e non fisse”.