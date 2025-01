a siracusa

Al Tribunale di Siracusa non viene svolta la raccolta differenziata. Lo denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Paolo Cavallaro, che ha scritto al presidente del Tribunale ed al Procuratore della Repubblica perché vigilino sul rispetto delle norme sul conferimento dei rifiuti.

“Ai cittadini arrivano le multe”

“Mentre si sollecitano – dice il consigliere comunale di FdI le buone condotte dei cittadini, mentre giustamente fioccano le multe e si installano foto trappole per individuare i trasgressori, presso il Tribunale di Siracusa si continua a raccogliere i rifiuti in maniera indifferenziata, mettendo insieme plastica e carta e persino qualche buccia di banana”.

L’appello anche agli avvocati

L’esponente politico, che svolge la professione di avvocato, lancia un appello anche al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati, “in quanto rappresentanti delle categorie che utilizzano i locali del Palazzo di Giustizia, e all’Amministrazione comunale, che deve vigilare sul rispetto delle norme sul conferimento e sulla raccolta dei rifiuti, perché si incontrino attorno ad un tavolo per analizzare la problematica e trovare le più opportune soluzioni”.

“Si adottino soluzioni”

Secondo il consigliere comunale di FdI, è necessario adottare “soluzioni più opportune per dare una visione diversa e collaborativa all’esterno e soprattutto per porre in essere un gesto nobile verso la natura che stiamo sempre più maltrattando. E, perché no, per contribuire ad abbassare il carico impositivo della Tari sui contribuenti”