Alimenti e bevande scadute in un bar di Marzamemi, sequestro dei Nas

Redazione di

30/10/2020

I carabinieri dei Nas hanno sequestrato 60 chili, tra alimenti e bevande, conservate in un bar, pasticceria e gelateria situato a Marzamemi, il borgo marinaro a sud del Siracusano. Le merce, come hanno avuto modo di appurare i militari era scaduta e sarebbe stata destinata alla clientela, almeno fino alle 18, stando alle disposizioni previste dal Dpcm della Presidenza del Consiglio. “La normativa in vigore prevede, per la conservazione degli alimenti – spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa – l’applicazione, di severe procedure dettate dal pacchetto igiene che in particolare vietano che i generi alimentari scaduti di validità siano detenuti nel luogo destinato alla produzione degli stessi. I carabinieri, alla luce della constatata non corretta applicazione di queste procedure hanno sequestrato i prodotti ed hanno applicato una sanzione amministrativa di circa 2 mila euro. La vicenda è stata altresì portata all’attenzione del direttore generale dell’Asp di Siracusa, in qualità di autorità amministrativa competente”. A Boccadifalco, nel Palermitano, i carabinieri del Nas, insieme ai colleghi dell’ispettorato del Lavoro, della Stazione Altarello di Baida e personale dell’Asp di Palermo, nel corso di servizi finalizzati ad accertare il rispetto delle norme sul contrasto alla diffusione del contagio da “covid-19”, hanno sequestrato una rosticceria in zona Boccadifalco a Palermo. I militari hanno riscontrato che il laboratorio di produzione era stato precedentemente sequestrato ad ottobre del 2018, dalla polizia municipale, e pertanto hanno proceduto al sequestro penale dello stesso, per violazione dei sigilli, insieme alle attrezzature ed a 120 chili di alimenti. Arancine, panelle e crocché, erano in cattivo stato di conservazione e il laboratorio e gli alimenti erano invasi da blatte. L’intero esercizio di vendita è stato sequestrato perché senza autorizzazioni e il rappresentante legale di 38 anni è stato denunciato per violazione di sigilli. Le sanzioni amministrative ammontano a quasi 10 mila euro.

