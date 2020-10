Covid19, “1170 contagiati in un mese nel Siracusano”, allarme di ex deputata Ars

Redazione di

30/10/2020

“Sono 1170 i contagiati da Covid19 in provincia di Siracusa nel giro di un mese, 39 contagiati oggi (ieri ndr)”. Lo afferma l’ex parlamentare regionale siracusana, Marika Cirone Di Marco, i cui dati destano una considerevole preoccupazione. La stessa ex deputata denuncia la mancanza di trasparenza da parte dell’azienda sanitaria di Siracusa in merito ai numeri dei positivi. “Dalla Direzione dell’Asp silenzio. Si ripete il canovaccio della prima ondata della primavera: le informazioni alla popolazione mancano, quando sarebbe utile comunicare passo passo modalità organizzative, risorse , criticità” attacca sulla sua pagina Facebook l’ex parlamentare regionale Marika Cirone Di Marco. Nelle settimane scorse, la stessa Asp di Siracusa ha comunicato la positività del proprio direttore generale, Salvatore Lucio Ficarra, rimasto in isolamento nella sua abitazione, e di due dipendenti dell’azienda. Dai dati forniti ieri dal sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, è salito il numero dei contagiati: sono 67 i positivi. Va detto che si sono registrati due focolai in altrettante case di riposo. “Il 66% dei contagiati ha un’eta compresa tra i 63 e i 96 anni; il 20% tra i 42 e i 62 anni; il 10% tra 20 e 41 anni; il 4% sotto i 20 anni. Sono 45, invece, le persone attualmente in isolamento fiduciario. Di queste, 8 lo concluderanno entro il 31 ottobre, le restanti entro il 5 novembre” spiega il sindaco di Noto. Nel Siracusano, si registra un altro caso positivo, questa volta a Portopalo di Capo Passero, la punta estrema della Sicilia orientale. Ad Avola, ci sono 29 positivi mentre sono 86 le persone in quarantena. “Rispettiamo le regole con l’uso della mascherina e continuiamo a rispettare tutte le prescrizioni al fine di prevenire ulteriori contagi” spiega il sindaco. Ad Augusta, il numero dei positivi al Covid19 è sceso a 44. “Raccomando a tutti noi, a tutti voi, di usare la mascherina sempre. Evitiamo assembramenti e spostamenti non necessari e piano piano ne usciremo da questa brutta situazione. Prudenza e molta attenzione” dice il sindaco Giuseppe Di Mare.

